Кобин объяснил, почему назначил капитаном «Миная» на матч с «Шахтером» Селезнева

Евгений Селезнев / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Миная» Василий Кобин объяснил, почему Евгений Селезнев был капитаном команды в матче с «Шахтером» (1:1).

Был уверен, что это послужит для Жени отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол.

Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники»