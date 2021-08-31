«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»
Кобин объяснил, почему назначил капитаном «Миная» на матч с «Шахтером» Селезнева
Ужгородский клуб отобрал очки у «горняков»
Евгений Селезнев / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Миная» Василий Кобин объяснил, почему Евгений Селезнев был капитаном команды в матче с «Шахтером» (1:1).
«Согласно договоренностей, в этом вопросе я имею право вето. Вот и воспользовался им, назначив на матч с «Шахтером» капитаном Селезнева.
Был уверен, что это послужит для Жени отличным стимулом и поможет в поединке со своей бывшей командой, продемонстрировать качественный футбол.
Я не прогадал, хорошо себя проявил не только Селезнев, но и его одноклубники»
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