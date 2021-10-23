Кобин: «От Селезнева отказалась вся страна. Тренеры не хотели с ним работать»
Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал BurBuzz о работе с двумя форвардами Артемом Милевским и Евгением Селезневым.
«Нуждаются ли они в особом подходе? Я бы не сказал. От них все отказывались, никто из тренеров не хотел с ними работать. Но это порядочные ребята, которые много дали украинского футболу, неординарные личности.
Я не боялся, хотел с такими людьми работать. Для меня как для молодого тренера это был колоссальный опыт.
Конфликт с Милевским? Для меня это не конфликт. Это история, в которой Артем должен был решить, зачем ему футбол. Конфликта не было, мы нормально разошлись. Если я его где-то встречу – я его обниму.
Приглашения Селезнева – моя идея. От него же тоже вся страна отказалась, тренеры не хотели работать. Тот конфликт, который у него был в «Колосе», тоже пошел ему на пользу. Но я не боялся, я знал его. То, что он умеет забивать голы и отдается на поле на 100% - несомненно. Руководство было немного шокировано этой идеей».
Селезнев пока не забил ни одного мяча в этом сезоне за «Минай».
В этом сезоне нападающий запомнился лишь скандалами.
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