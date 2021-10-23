Кобин: «От Селезнева отказалась вся страна. Тренеры не хотели с ним работать»

Фото: ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал BurBuzz о работе с двумя форвардами Артемом Милевским и Евгением Селезневым.

Я не боялся, хотел с такими людьми работать. Для меня как для молодого тренера это был колоссальный опыт.

Конфликт с Милевским? Для меня это не конфликт. Это история, в которой Артем должен был решить, зачем ему футбол. Конфликта не было, мы нормально разошлись. Если я его где-то встречу – я его обниму.

Приглашения Селезнева – моя идея. От него же тоже вся страна отказалась, тренеры не хотели работать. Тот конфликт, который у него был в «Колосе», тоже пошел ему на пользу. Но я не боялся, я знал его. То, что он умеет забивать голы и отдается на поле на 100% - несомненно. Руководство было немного шокировано этой идеей».