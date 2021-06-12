Кобин: «Помню, как сыграли 1:1 с Нидерландами, так закончится и матч на Евро»
Бывший тренер «Миная» Василий Кобин дал свой прогноз на матч первого тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды – Украина. Специалист рассказал, какой слабость соперника могут воспользоваться «сине-желтые».
В августе 2010 года мне посчастливилось участвовать в товарищеском матче между сборными Украины и Нидерландов. В Донецке гости выступали экспериментальным составом и немного обидно, что нам не удалось склонить чаши весов в свою пользу. 1:1.
Думаю, что с таким же счетом закончится и воскресный поединок в Амстердаме. Я просматривал последние матчи нидерландцев, и была возможность убедиться, что они далеко не безгрешны в обороне. Вот этой нерасторопностью их защитников и нужно воспользоваться. Тем более что в линии обороны они не смогут задействовать лидеров.
Впрочем, нашему тренерскому штабу опыта и знаний не занимать, поэтому уверен, что будет взята на вооружение правильная тактика на игру. Лишь бы ребята не перегорели, уж очень им хочется проявить себя с наилучшей стороны…
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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