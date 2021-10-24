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Кобин признался, что не верит в дальнейшее развитие «Миная»
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Василий Кобин / Фото - УАФ
Бывший тренер «Миная» Василий Кобин в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» откровенно рассказа о том, каким видит будущее клуба.
Хочется верить, что долгосрочный. Но мне трудно комментировать, ведь я не настолько близок с президентом клуба, чтобы знать его финансовое состояние. Хочется надеяться, что этот проект будет долгосрочным.
«Минай» – это клуб, который зависит от конкретного человека - президента. Если его дела будут идти хорошо, то клуб будет существовать и прогрессировать в своем развитии. Судя по тому, что происходит сейчас, в это мало верится. Думаю, что нужны какие-то спонсоры, чтобы клуб мог дальше развиваться. Президенту сейчас нелегко.
Футбол – это большие расходы, поэтому здесь важную роль играют финансы. Я считаю, что даже несмотря на то, что происходит в клубе, потенциал команды очень высокий.
Также о ситуации в «Минае» рассказал бывший гендиректор клуба Михаил Кополовец.
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