Кобин признался, что не верит в дальнейшее развитие «Миная»

Василий Кобин / Фото - УАФ

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» откровенно рассказа о том, каким видит будущее клуба.

«Минай» – это клуб, который зависит от конкретного человека - президента. Если его дела будут идти хорошо, то клуб будет существовать и прогрессировать в своем развитии. Судя по тому, что происходит сейчас, в это мало верится. Думаю, что нужны какие-то спонсоры, чтобы клуб мог дальше развиваться. Президенту сейчас нелегко.

Футбол – это большие расходы, поэтому здесь важную роль играют финансы. Я считаю, что даже несмотря на то, что происходит в клубе, потенциал команды очень высокий.