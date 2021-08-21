Кобин рассказал, на чем будет построена игра с «Вересом»

Закарпатский клуб навяжет борьбу сопернику

Василий Кобин / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о предстоящем матче 5 тура УПЛ с «Вересом»:

«Мы пониманием, что «Верес» – боевая команда. Многие футболисты прошли первую лигу, есть несколько мастеровитых игроков. Игра будет построена на борьбе, подборах и стандартных положениях. Наша команда уверена в своих силах. Парни много работают с хорошим настроением. Верим в свои силы».

Матч «Миная» с «Вересом» состоится уже сегодня, 21 августа в 17:00.

Тренер «Вереса» Юрий Вирт считает, что 10 игроков «Миная» будут работать на оборону во время игры.

Напомним, ровненский клуб отдал форварда в аренду в Первую лигу.