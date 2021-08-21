Тренер «Вереса»: «Практически 10 футболистов «Миная» работают на оборону»
Кобин рассказал, на чем будет построена игра с «Вересом»
Закарпатский клуб навяжет борьбу сопернику
Василий Кобин / фото - dynamo.kiev
Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о предстоящем матче 5 тура УПЛ с «Вересом»:
«Мы пониманием, что «Верес» – боевая команда. Многие футболисты прошли первую лигу, есть несколько мастеровитых игроков.
Игра будет построена на борьбе, подборах и стандартных положениях.
Наша команда уверена в своих силах. Парни много работают с хорошим настроением. Верим в свои силы».
Матч «Миная» с «Вересом» состоится уже сегодня, 21 августа в 17:00.
Тренер «Вереса» Юрий Вирт считает, что 10 игроков «Миная» будут работать на оборону во время игры.
Напомним, ровненский клуб отдал форварда в аренду в Первую лигу.
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