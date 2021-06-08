Кобин: «Сборная Украины уже близка к своей боевой спортивной форме»

Фото: ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин поделился мнением о перспективах Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020.

На мой взгляд, сборная Украины уже близка к своей боевой спортивной форме. Хотя не думаю, что главный тренер Андрей Шевченко уже определился со стартовым составом в первом матче в Амстердаме - с Нидерландами. Имеются вопросы по второму центральному защитнику, будут задействованы два опорных полузащитника или один. Конечно, очень много будет зависеть от избранной тактики. Конечно, все будет разложено по полочкам лишь накануне поединка с хозяевами».