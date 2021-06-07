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Кобин: «Сейчас я в поиске нового клуба»

Тренер намерен вернуться к работе
Футбол Украинская Премьер-лига
12:49
Кобин: «Сейчас я в поиске нового клуба»
Василий Кобин / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Василий Кобин заявил, что надеется вернутся к работе.

«Дела хорошо. Самое главное, что в семье все хорошо, все живы и здоровы. Сейчас в поиске нового клуба. Параллельно учусь на тренерских курсах.

Конечно, я переживал за «Минай». У меня остались хорошие отношения с персоналом, игроками, руководством клуба. Команда вылетела из УПЛ, считаю, это где-то несправедливо по отношению к клубу. Надеюсь, вернется в УПЛ».


Ранее Кобин спрогнозировал путь сборной Украины на Евро-2020.

Источник: Бомбардир Петр Приходько
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Василий Кобин

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