Кобин: «Выход в четвертьфинал Евро-2020 будет хорошим результатом для сборной Украины»
Кобин: «Сейчас я в поиске нового клуба»
Тренер намерен вернуться к работе
Василий Кобин / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Василий Кобин заявил, что надеется вернутся к работе.
«Дела хорошо. Самое главное, что в семье все хорошо, все живы и здоровы. Сейчас в поиске нового клуба. Параллельно учусь на тренерских курсах.
Конечно, я переживал за «Минай». У меня остались хорошие отношения с персоналом, игроками, руководством клуба. Команда вылетела из УПЛ, считаю, это где-то несправедливо по отношению к клубу. Надеюсь, вернется в УПЛ».
Ранее Кобин спрогнозировал путь сборной Украины на Евро-2020.
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