Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»
Кобин: «Шахтеру» не хватало свежести в матче с нами»
«Минай» отобрал очки у донецкой команды
30 августа 22:56
Василий Кобин / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался о ничьей с «Шахтером» (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.
Действуя именно в таком стиле, мы дважды заставили ошибиться Марлона и уже на 16-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве.
Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока — болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей.
Также бросалось в глаза то, что после тяжелого матча с «Монако» подопечным Де Дзерби не хватает свежести.
— Вы считаете, что на ничью «Минай» наиграл?
— Знаете, даже действуя в большинстве, мы не преуспели в создании голевых моментов, однако игру от своих ворот отодвинули. И думаю, что если бы проиграли, то было бы обидно.
Тем более, что своих подопечных я настраиваю на победу в каждом поединке
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