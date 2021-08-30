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Кобин: «Шахтеру» не хватало свежести в матче с нами»

«Минай» отобрал очки у донецкой команды
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 22:56
Кобин: «Шахтеру» не хватало свежести в матче с нами»
Василий Кобин / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался о ничьей с «Шахтером» (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.

Действуя именно в таком стиле, мы дважды заставили ошибиться Марлона и уже на 16-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве.

Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока — болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей.

Также бросалось в глаза то, что после тяжелого матча с «Монако» подопечным Де Дзерби не хватает свежести.

— Вы считаете, что на ничью «Минай» наиграл?

— Знаете, даже действуя в большинстве, мы не преуспели в создании голевых моментов, однако игру от своих ворот отодвинули. И думаю, что если бы проиграли, то было бы обидно.

Тем более, что своих подопечных я настраиваю на победу в каждом поединке


Турнирная таблица УПЛ.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Василий Кобин Шахтер Донецк Минай

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