Кобин: «Шахтеру» не хватало свежести в матче с нами»

Василий Кобин / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался о ничьей с «Шахтером» (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.

Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока — болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей.

Также бросалось в глаза то, что после тяжелого матча с «Монако» подопечным Де Дзерби не хватает свежести.

— Вы считаете, что на ничью «Минай» наиграл?

— Знаете, даже действуя в большинстве, мы не преуспели в создании голевых моментов, однако игру от своих ворот отодвинули. И думаю, что если бы проиграли, то было бы обидно.

Тем более, что своих подопечных я настраиваю на победу в каждом поединке