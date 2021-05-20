Кобин: «Выход в четвертьфинал Евро-2020 будет хорошим результатом для сборной Украины»

Экс-наставник «Миная» высказался о перспективах национальной команды на континентальном первенстве

Василий Кобин / Фото: ФК Минай

Менее чем через месяц стартует финальная часть Евро-2020. На континентальном первенстве выступит сборная Украины, которая сейчас ведет подготовку к этим соревнованиям.



Экс-тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, какими видит перспективы национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Какая сборная фаворит Евро?

Я не буду оригинален. Главными претендентами за завоевание чемпионского титула будут команды Испании, Франции и Германии.

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

Не вижу здесь ничего страшного. Это разные турниры, тем более что для сборной Украины в отборе ЧМ еще ничего не потеряно. А то, что пришлось ограничиться ничейными результатами с финнами и казахстанцами, послужит для сине-желтых дополнительной мотивацией, чтобы на ближайшем форуме показать качественную игру и хороший результат.

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

Важно, чтобы сборную обошли стороной травмы. По крайней мере, пока все ведущие исполнители в строю. Также важно, что в последнее время резко прибавили в своих клубах Руслан Малиновский и Александр Зинченко, они должны справиться с ролью лидеров.

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

Конечно, команда Франка Де Бура в Амстердаме постарается максимально воспользоваться фактором своего поля и будет действовать первым номером. Я убежден, что наш тренерский штаб найдет веские аргументы против такой тактики. Сборная Украины может удивить. Тем более что подобный опыт у подопечных Андрея Шевченко имеется, когда обыгрывались португальцы и испанцы.

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

На мой взгляд, выход из группы можно будет считать удовлетворительным результатом. Попадание в четвертьфинал – хорошим, а в квартет сильнейших – отличным показателем.

Напомним, что Кобин желает вновь тренировать.