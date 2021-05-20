Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 8
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован

Кобин: «Выход в четвертьфинал Евро-2020 будет хорошим результатом для сборной Украины»

Экс-наставник «Миная» высказался о перспективах национальной команды на континентальном первенстве
Футбол Сборная Украины
20 мая 13:35
Кобин: «Выход в четвертьфинал Евро-2020 будет хорошим результатом для сборной Украины»
Василий Кобин / Фото: ФК Минай

Менее чем через месяц стартует финальная часть Евро-2020. На континентальном первенстве выступит сборная Украины, которая сейчас ведет подготовку к этим соревнованиям.

Экс-тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, какими видит перспективы национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Какая сборная фаворит Евро?

Я не буду оригинален. Главными претендентами за завоевание чемпионского титула будут команды Испании, Франции и Германии.

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

Не вижу здесь ничего страшного. Это разные турниры, тем более что для сборной Украины в отборе ЧМ еще ничего не потеряно. А то, что пришлось ограничиться ничейными результатами с финнами и казахстанцами, послужит для сине-желтых дополнительной мотивацией, чтобы на ближайшем форуме показать качественную игру и хороший результат.

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

Важно, чтобы сборную обошли стороной травмы. По крайней мере, пока все ведущие исполнители в строю. Также важно, что в последнее время резко прибавили в своих клубах Руслан Малиновский и Александр Зинченко, они должны справиться с ролью лидеров.

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

Конечно, команда Франка Де Бура в Амстердаме постарается максимально воспользоваться фактором своего поля и будет действовать первым номером. Я убежден, что наш тренерский штаб найдет веские аргументы против такой тактики. Сборная Украины может удивить. Тем более что подобный опыт у подопечных Андрея Шевченко имеется, когда обыгрывались португальцы и испанцы.

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

На мой взгляд, выход из группы можно будет считать удовлетворительным результатом. Попадание в четвертьфинал – хорошим, а в квартет сильнейших – отличным показателем.

Напомним, что Кобин желает вновь тренировать.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Василий Кобин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Буяльский пропустит Евро-2020. Всему виной повреждение в финале Кубка
Буяльский пропустит Евро-2020. Всему виной повреждение в финале Кубка
Футбол Сборная Украины
20 мая 19:50
УАФ утвердила места проведения товарищеских матчей Украины с Северной Ирландией и Кипром
УАФ утвердила места проведения товарищеских матчей Украины с Северной Ирландией и Кипром
Футбол Сборная Украины
20 мая 18:26
Кобин хочет вернуться к тренерской работе
Кобин хочет вернуться к тренерской работе
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 10:26
Cудаков: «Вообще не ожидал вызова в сборную Украины»
Cудаков: «Вообще не ожидал вызова в сборную Украины»
Футбол Сборная Украины
19 мая 15:11
Трубин: «Нужно набрать кондиции, показать сборной свои лучшие качества»
Трубин: «Нужно набрать кондиции, показать сборной свои лучшие качества»
Футбол Сборная Украины
19 мая 14:28
FIFA не позволит защитнику АПЛ играть за сборную Украины
FIFA не позволит защитнику АПЛ играть за сборную Украины
Футбол Сборная Украины
19 мая 13:48

Новости: Футбол

Тренер «Гента»: «Очень доволен Безусом. Насчет его будущего – посмотрим»
Тренер «Гента»: «Очень доволен Безусом. Насчет его будущего – посмотрим»
Украинские легионеры
20 мая 22:55
«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
Украинская Премьер-лига
20 мая 22:50
Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Украинские легионеры
20 мая 22:32
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Украинская Премьер-лига
20 мая 22:07
«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
Примерa (Испания)
20 мая 21:55
Кендзера – лидер «Динамо» по количеству матчей в УПЛ, Бущан – по числу минут
Кендзера – лидер «Динамо» по количеству матчей в УПЛ, Бущан – по числу минут
Украинская Премьер-лига
20 мая 21:43
«Генк» разгромил «Антверпен» и лишил «Андерлехт» Михайличенко Лиги чемпионов
«Генк» разгромил «Антверпен» и лишил «Андерлехт» Михайличенко Лиги чемпионов
Украинские легионеры
20 мая 21:16
Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»
Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»
Примерa (Испания)
20 мая 21:08
Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»
Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»
Украинская Премьер-лига
20 мая 21:00
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости