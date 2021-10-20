Санжар: «Это еще хорошо, что «Заря» пропустила от «Шахтера» только 6 мячей»
Кочергин остался вне заявки «Зари» на матч Лиги конференций
Скрипник взял на игру 19 игроков
12:39
Фото: ФК Заря
«Заря» огласила заявку на матч Лиги конференций против ЦСКА София.
Вне заявки на второй матч подряд остался полузащитник Владислав Кочергин. Сообщалось, что его перевели в дубль.
Всего в Болгарию отправились 19 игроков:
Курс на Болгаріюhttps://t.co/PeoTQj6r9p pic.twitter.com/ZU6NXK1KxZ— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 20, 2021
Комментарии 0