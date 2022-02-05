Кочергин отправился с «Зарей» на второй сбор

Полузащитник не играл за первую команду с октября

Фото: ФК заря

«Заря» отправилась в Турция, где пройдет второй сбор команды.

В заявке оказался полузащитник Владислав Кочергин, сообщает сайт клуба. Он не играл с октября после того, как был сослан в дубль.

Накануне сообщалось, что он уладил конфликт с «Зарей».

В Турции «Заря» проведет 12 дней, где проведет несколько контрольных матчей. В Украину команда вернется 17 февраля.

Зимой Кочергин мог оказаться в Германии.