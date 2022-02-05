«Заря» подписала защитника «Ворсклы»
Кочергин отправился с «Зарей» на второй сбор
Полузащитник не играл за первую команду с октября
Фото: ФК заря
«Заря» отправилась в Турция, где пройдет второй сбор команды.
В заявке оказался полузащитник Владислав Кочергин, сообщает сайт клуба. Он не играл с октября после того, как был сослан в дубль.
Накануне сообщалось, что он уладил конфликт с «Зарей».
В Турции «Заря» проведет 12 дней, где проведет несколько контрольных матчей. В Украину команда вернется 17 февраля.
Зимой Кочергин мог оказаться в Германии.
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