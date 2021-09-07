Кочергин: «Петраков объяснил, что будет требовать от меня на поле»

Владислав Кочергин / фото - FootBoom

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины в преддверии товарищеской игры со сборной Чехии:

Поговорил с главным тренером по приезду, он объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. Поговорили, все хорошо, на тренировке атмосфера хорошая, все на позитиве после хорошей игры с Францией. Готовимся к игре и постараемся на 100 процентов достичь результата.

Чехия — хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро четыре мяча. Такая сбитая команда, вчера играли против Бельгии. Я думаю, игра будет тяжелая, как для них, так и для нас. Поэтому будем стараться выйти на максимум и добиться результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра нет. Мы защищаем честь страны, поэтому будем отдаваться на 101 процент, чтобы порадовать наших болельщиков».