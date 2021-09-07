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Кочергин: «Петраков объяснил, что будет требовать от меня на поле»

Игрока довызвали в сборную перед товарищеской игрой с Чехией
Футбол Сборная Украины
11:42
Кочергин: «Петраков объяснил, что будет требовать от меня на поле»
Владислав Кочергин / фото - FootBoom

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины в преддверии товарищеской игры со сборной Чехии:

«Ждал этого. Такая мечта с детства — попасть в сборную. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь есть мечта — представлять свою национальную команду, поэтому я очень рад, что я тут. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.

Поговорил с главным тренером по приезду, он объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. Поговорили, все хорошо, на тренировке атмосфера хорошая, все на позитиве после хорошей игры с Францией. Готовимся к игре и постараемся на 100 процентов достичь результата.

Чехия — хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро четыре мяча. Такая сбитая команда, вчера играли против Бельгии. Я думаю, игра будет тяжелая, как для них, так и для нас. Поэтому будем стараться выйти на максимум и добиться результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра нет. Мы защищаем честь страны, поэтому будем отдаваться на 101 процент, чтобы порадовать наших болельщиков».

25-летний полузащитник числился в резервном списке команды, но Александр Петраков вызвал его и еще двоих футболистов вместо нескольких игроков, которых накануне отпустил из сборной после матчей отбора ЧМ-2022.

Игра с Чехией состоится 8 сентября в 21:45.

Напомним, хавбек сборной Украины – в топ-3 лучших игроков пятого тура отбора ЧМ-2022.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Владислав Кочергин Заря

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