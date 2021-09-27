Кочергин: «Счет не отображает то, что было на поле. Игра была для нас очень сложной»

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:0) в 9-м туре УПЛ.

В перерыве тренер сказал, что все только начинается. Сейчас выйдет «Днепр-1», который должен показать какую-то реакцию на счет. Мы хотели первые минуты выдержать... Чтобы не было, как в Норвегии, когда мы только вышли и нам сразу 2 гола забили. Мы настраивались выигрывать борьбу, и искать шансы у чужих ворот.

Критика делает нас только сильнее. Мы хотим доказать, сами себе в первую очередь, что все, что про нас говорят – лишь слова. Мы стараемся каждую игру выходить и выигрывать, но бывают такие моменты и матчи, когда либо что-то не залетает, либо не везет. Мы не опускаем голову и стараемся изо всех сил прогрессировать и добиваться результата.

Два гола тут — особенные. Я на этом стадионе дебютировал. Всегда, когда сюда приезжаю – мне очень приятно. И очень нравится атмосфера на стадионе, потому что для меня это не то, чтобы родное, но я здесь начинал. Могу только самые теплые слова про этот стадион говорить».