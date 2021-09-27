Кочергин: «Счет не отображает то, что было на поле. Игра была для нас очень сложной»
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:0) в 9-м туре УПЛ.
«Счет не отображает то, что было на поле. Игра была для нас очень сложной. Помогло, конечно, удаление. «Днепр-1» – хорошая команда, с которой тяжело играть, но мы вытерпели, моментами где-то соперник наш поджимал, но как таковых опасных моментов у наших ворот не было. Мы дотерпели, выждали свой шанс и забили.
В перерыве тренер сказал, что все только начинается. Сейчас выйдет «Днепр-1», который должен показать какую-то реакцию на счет. Мы хотели первые минуты выдержать... Чтобы не было, как в Норвегии, когда мы только вышли и нам сразу 2 гола забили. Мы настраивались выигрывать борьбу, и искать шансы у чужих ворот.
Критика делает нас только сильнее. Мы хотим доказать, сами себе в первую очередь, что все, что про нас говорят – лишь слова. Мы стараемся каждую игру выходить и выигрывать, но бывают такие моменты и матчи, когда либо что-то не залетает, либо не везет. Мы не опускаем голову и стараемся изо всех сил прогрессировать и добиваться результата.
Два гола тут — особенные. Я на этом стадионе дебютировал. Всегда, когда сюда приезжаю – мне очень приятно. И очень нравится атмосфера на стадионе, потому что для меня это не то, чтобы родное, но я здесь начинал. Могу только самые теплые слова про этот стадион говорить».
«Заря» поднялась на пятое место в УПЛ.
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