Пукки на месте. 24 игрока вызваны в сборную Финляндии на матчи с Украиной и Францией
Кочергин: «В сборную готов поехать всегда. Буду ждать своего шанса»
Полузащитник находится в расширенном списке
2 октября 14:27
Фото: УАФ
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин отметил, что готов к вызову в сборную Украины в любой момент.
«Я попал в резервный список, чему очень рад. Рад, что на меня обращают внимание тренеры национальной сборной.
Это для меня большая честь. В сборную готов поехать всегда, чтобы помочь команде. Буду ждать своего шанса».
Он попал в расширенный список на ближайшие матчи.
Полузащитник уже успел дебютировать за национальную команду.
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