Скрипник: «Все прекрасно понимают класс «Динамо»
Кочергин: «В таких матчах, как с «Динамо» важно забивать каждый момент, который имеешь»
Полузащитник разочарован поражением от киевлян
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин признался, что разочарован итогом матча против «Динамо» (1:2) в 3-м туре УПЛ.
«Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно забивать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра.
В конце мы открывались, старались идти вперед и у «Динамо» стало больше моментов появляться.
Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться».
Это второе поражение луганчан в сезоне.
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