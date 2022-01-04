Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги

Полузащитник не играл за «Зарю» в последние месяцы

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин может оказаться в Бундеслиге.

На игрока вышла «Арминия», которая хочет подписать украинца бесплатно. Стороны ведут переговоры.

Немцы рассчитывают на подписание игрока летом свободным агентом, но не исключен вариант трансфера уже зимой.

Кочергин не играл за первую команду «Зари» с октября. Он отказался продлевать контракт с командой из-за чего был сослан в молодежную команду.

На его счету пять мячей и два ассиста в этом сезоне.