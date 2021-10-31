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Кочергина все еще не перевели из дубля «Зари»

Полузащитник выступает за команду U-19
Футбол Украинская Премьер-лига
16:33
Кочергина все еще не перевели из дубля «Зари»
Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин все еще вне основного состава.

25-летний хавбек тренируется вместе с командой U-19. Туда его сослали около недели назад.

Сообщалось, что полузащитник не хочет продлевать контракт с клубом. Из-за этого его перевели в дубль.

Кочергин был в заявке молодежной команды на игру с «Металлистом-1925», но на поле не вышел. Взрослой команде, похоже, он не поможет.

Он забил пять мячей в нынешнем сезоне УПЛ.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Заря Владислав Кочергин

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