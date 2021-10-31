«Заря» лишь в дополнительное время обыграла «Рух» и пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Кочергина все еще не перевели из дубля «Зари»
Полузащитник выступает за команду U-19
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин все еще вне основного состава.
25-летний хавбек тренируется вместе с командой U-19. Туда его сослали около недели назад.
Сообщалось, что полузащитник не хочет продлевать контракт с клубом. Из-за этого его перевели в дубль.
Кочергин был в заявке молодежной команды на игру с «Металлистом-1925», но на поле не вышел. Взрослой команде, похоже, он не поможет.
Он забил пять мячей в нынешнем сезоне УПЛ.