Когда уже объявят переход в «Барселону»? Депай заявил об уходе из «Лиона»

Мемфис Депай / Фото: AFP

Форвард «Лиона» Мемфис Депай объявил об уходе из клуба. Он высказался о своем прощальном матче в стане «ткачей», который коллектив проведет с «Ниццей» завтра, 23 мая.



Цитирует Депая L’Équipe:

Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент.