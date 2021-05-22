Депай: «Барселона» заинтересована в подписании контракта, это правда»
Когда уже объявят переход в «Барселону»? Депай заявил об уходе из «Лиона»
Матч с «Ниццей» станет прощальным для форварда в стане «ткачей»
07:44
Мемфис Депай / Фото: AFP
Форвард «Лиона» Мемфис Депай объявил об уходе из клуба. Он высказался о своем прощальном матче в стане «ткачей», который коллектив проведет с «Ниццей» завтра, 23 мая.
Цитирует Депая L’Équipe:
Мне только исполнилось 23 года, когда я перешел в «Лион». Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом.
Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент.
Напомним, что основным претендентом на нидерландца является «Барселона», что и подтвердил нападающий.
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