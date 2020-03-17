Коке: «Футболисты «Атлетико» играли слишком медленно с «Челси»

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Капитан «Атлетико» Коке поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Слова полузащитника передает официальный сайт UEFA.

Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником.

Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.

Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Были полностью уверены в нашей команде, мы хорошо выступаем в чемпионате.