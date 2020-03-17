Канте признан лучшим игроком матча «Челси» – «Атлетико»
Коке: «Футболисты «Атлетико» играли слишком медленно с «Челси»
Капитан «матрасников» – о вылете команды из Лиги чемпионов
10:38
Фото - UEFA
Капитан «Атлетико» Коке поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Слова полузащитника передает официальный сайт UEFA.
Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперед, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.
Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником.
Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.
Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Были полностью уверены в нашей команде, мы хорошо выступаем в чемпионате.
Поражение своих подопечных от «Челси» также прокомментировал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.