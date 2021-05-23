С клубом до смерти. «Атлетико» сожалеет о гибели юного фаната
Коке – о чемпионстве «Атлетико»: «Мы всегда верили в себя, даже когда нас списывали со счетов»
Полузащитник мадридцев высказался о завоевании титула чемпиона Испании
12:57
Коке / фото - Getty Images
Хавбек «Атлетико» испанец Коке подвел итоги сезона-2020/2021 чемпионата Испании, в котором мадридский клуб забрал чемпионский титул. Цитирует Коке портал Marca.
«Мы верили в себя, даже когда остальные уже списывали нас со счетов. Каждый титул особенный, в каждом есть нечто свое. Мне доверили быть капитаном этой прекрасной команды, и я наслаждался каждым моментом. Я был горд «Атлетико» в 2014 году, и я вновь горжусь своей командой сейчас».
Напомним, 14-летний фанат «Атлетико» трагически погиб во время празднования чемпионства.
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