Борис Колесников: «15 лет назад у «Шахтера» был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры»

Фото: HC Donbass

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в интервью Burbuzz поделился мнением о приходе экс-тренера «горняков» Мирчи Луческу в «Динамо».

Сколько лет провел Луческу в «Шахтере». Душевно это было и мы выигрывали все, что могли. Где-то он перекипел, наверное. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так и вышло.

Со спортивной точки зрения, видите, «Динамо» не ошиблось. У «Шахтера» 15 лет назад был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры после трех лет безработицы. Можно и под таким углом посмотреть».