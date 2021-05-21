Борис Колесников: «15 лет назад у «Шахтера» был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры»

ЧМ-2021. Дания – Швеция. Видео трансляция
12:15
Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в интервью Burbuzz поделился мнением о приходе экс-тренера «горняков» Мирчи Луческу в «Динамо».
«Как отношусь к Луческу в «Динамо»? Я спокойно к этому отнесся. Не могу сказать, что у Мирчи нет души. Он человек душевный. Насколько это уже притерлось в большом спорте…
Сколько лет провел Луческу в «Шахтере». Душевно это было и мы выигрывали все, что могли. Где-то он перекипел, наверное. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так и вышло.
Со спортивной точки зрения, видите, «Динамо» не ошиблось. У «Шахтера» 15 лет назад был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры после трех лет безработицы. Можно и под таким углом посмотреть».
Накануне, Игорь Суркис также рассказал об идеи приглашения Луческу в «Динамо».
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