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Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло

Уже 8 жертв
Футбол В мире
11:53
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Фото: The Athletic

Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморские острова (2:1) в 1/8 финала Кубка Африки возросло до 8 человек, сообщает The Athletic.

По информации источника, еще 38 человек получили травмы, семеро из них – в тяжелом состоянии. Количество жертв может возрастать.

Ранее сообщалось о 7 погибших в результате давки.

Напомним, главный тренер одной из африканских сборных раскритиковал организацию проведения Кубка Африки.

Петр Приходько
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Кубок африканских наций

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