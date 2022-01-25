Буркина-Фасо вышла в 1/4 Кубка африканских наций, обыграв Габон без Обамеянга.
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Уже 8 жертв
Фото: The Athletic
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморские острова (2:1) в 1/8 финала Кубка Африки возросло до 8 человек, сообщает The Athletic.
По информации источника, еще 38 человек получили травмы, семеро из них – в тяжелом состоянии. Количество жертв может возрастать.
Ранее сообщалось о 7 погибших в результате давки.
Напомним, главный тренер одной из африканских сборных раскритиковал организацию проведения Кубка Африки.
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