Колишнього футболіста «Динамо» госпіталізували після обстрілу російської артилерії

Святослав Сирота наразі захищає Україну від російських загарбників

Святослав Сирота

Екс-воротар київського «Динамо» Святослав Сирота був контужений під час бойових дій у Лисичанську, Луганської області.

51-річний Сирота потрапив під ворожий артилерійський обстріл, під час якого був контужений.

Відомо, що через ворожі обстріли колишнього футболіста та його поранених товаришів три дні не могли госпіталізувати.

Сирота пішов на війну добровольцем, не маючи досвіду служби в армії.

За свою кар'єру Сирота грав за дубль «Динамо», «Верес», «Дніпро», «Ниву», «Газовик-Газпром» та «Дустлік».