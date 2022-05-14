Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 10
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
20:10
Смешанные единоборства. Combate Global 6

Колишнього футболіста «Динамо» госпіталізували після обстрілу російської артилерії

Святослав Сирота наразі захищає Україну від російських загарбників
Футбол В Украине
19:47
Колишнього футболіста «Динамо» госпіталізували після обстрілу російської артилерії
Святослав Сирота

Екс-воротар київського «Динамо» Святослав Сирота був контужений під час бойових дій у Лисичанську, Луганської області.

51-річний Сирота потрапив під ворожий артилерійський обстріл, під час якого був контужений.

Відомо, що через ворожі обстріли колишнього футболіста та його поранених товаришів три дні не могли госпіталізувати.

Сирота пішов на війну добровольцем, не маючи досвіду служби в армії.

За свою кар'єру Сирота грав за дубль «Динамо», «Верес», «Дніпро», «Ниву», «Газовик-Газпром» та «Дустлік».

Источник: УНІАН Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Святослав Сирота

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
14 мая 2022г. 19:58
Что обосрался?
0 1
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:55
Бущан заспівав головний фанатський заряд. Гравці «Динамо» звернулись до вболівальників
Бущан заспівав головний фанатський заряд. Гравці «Динамо» звернулись до вболівальників
Футбол Украинская Премьер-лига
13 мая 13:04
95 найбільш пам’ятних голів «Динамо» за всю історію клубу
95 найбільш пам’ятних голів «Динамо» за всю історію клубу
Футбол Украинская Премьер-лига
13 мая 12:58
«Шахтар» привітав «Динамо» з 95-річчям. Кияни відповіли дуже красиво
«Шахтар» привітав «Динамо» з 95-річчям. Кияни відповіли дуже красиво
Футбол Украинская Премьер-лига
13 мая 11:56
20 років тому не стало легендарного Валерія Лобановського
20 років тому не стало легендарного Валерія Лобановського
Футбол Украинская Премьер-лига
13 мая 11:45
«Динамо» було, є і буде завжди». Суркіс привітав київський клуб з ювілеєм
«Динамо» було, є і буде завжди». Суркіс привітав київський клуб з ювілеєм
Футбол Украинская Премьер-лига
13 мая 10:50

Новости: Футбол

Відома заявка збірної України U-21 на наступні матчі відбору до Євро-2023
Відома заявка збірної України U-21 на наступні матчі відбору до Євро-2023
Сборная Украины
21:00
В останньому турі Бундесліги «РБ Лейпциг» завоював місце у Лізі чемпіонів, «Штутгарт» не вилетів
В останньому турі Бундесліги «РБ Лейпциг» завоював місце у Лізі чемпіонів, «Штутгарт» не вилетів
Бундеслига (Германия)
20:45
Колишнього футболіста «Динамо» госпіталізували після обстрілу російської артилерії
Колишнього футболіста «Динамо» госпіталізували після обстрілу російської артилерії
В Украине
19:47
Дортмундська «Борусія» попрощалася з Голандом
Дортмундська «Борусія» попрощалася з Голандом
Бундеслига (Германия)
18:58
На матч «Рієка» – Україна вхід для українців буде безкоштовним
На матч «Рієка» – Україна вхід для українців буде безкоштовним
Сборная Украины
18:39
Тарас Михалик особисто привіз гуманітарну допомогу для дітей Краматорську
Тарас Михалик особисто привіз гуманітарну допомогу для дітей Краматорську
В Украине
17:53
Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Украинские легионеры
14:24
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:55
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Украинские легионеры
11:51
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
6
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости