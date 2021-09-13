«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и оторвался от конкурента в таблице УПЛ
Коломойский: «Очень понравился «Днепр» Йовичевича»
Бизнесмен рассказал, возможно ли его возвращение в футбол
13 сентября 10:10
Игорь Коломойский / Фото - lb.ua
Бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский объяснил в эфире программы «Великий футбол», с какой целью посетил матч «Шахтер» – «Днепр-1» (2:0). Также бизнесмен оценил вероятность своего возвращения в футбол.
Болели за «Шахтер» или «Днепр-1»?
Хороший вопрос. Это шутка?
Нет.
Как нет? За «Днепр», конечно.
Как вам «Днепр» Йовичевича?
Ничего, очень понравилось.
Команда прогрессирует?
С потенциалом команда, как и «Шахтер».
Вы как-нибудь принимаете участие в «Днепре-1»?
Нет, не принимаю. Никак.
Просто болеете за него?
С оказией пригласили друзья, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу.
Как вам «Шахтер» Де Дзерби?
Команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – Лига чемпионов. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания, я слышал.
С Юрием Березой общаетесь?
Давно не разговаривали. Наверное, года полтора-два.
Как опытный президент, могли бы поделиться. Он не просит у вас советов?
В клубе есть спортивный директор, он опытнее меня.
Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?
Пока я не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться.
Ранее полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич заявил, что команда стремилась к победе в матче с «горняками».
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