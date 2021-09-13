Коломойский: «Очень понравился «Днепр» Йовичевича»

Бизнесмен рассказал, возможно ли его возвращение в футбол

Игорь Коломойский / Фото - lb.ua

Бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский объяснил в эфире программы «Великий футбол», с какой целью посетил матч «Шахтер» – «Днепр-1» (2:0). Также бизнесмен оценил вероятность своего возвращения в футбол.

Болели за «Шахтер» или «Днепр-1»?

Хороший вопрос. Это шутка?

Нет.

Как нет? За «Днепр», конечно.

Как вам «Днепр» Йовичевича?

Ничего, очень понравилось.

Команда прогрессирует?

С потенциалом команда, как и «Шахтер».

Вы как-нибудь принимаете участие в «Днепре-1»?

Нет, не принимаю. Никак.

Просто болеете за него?

С оказией пригласили друзья, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу.

Как вам «Шахтер» Де Дзерби?

Команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – Лига чемпионов. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания, я слышал.

С Юрием Березой общаетесь?

Давно не разговаривали. Наверное, года полтора-два.

Как опытный президент, могли бы поделиться. Он не просит у вас советов?

В клубе есть спортивный директор, он опытнее меня.

Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?

Пока я не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться.

Ранее полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич заявил, что команда стремилась к победе в матче с «горняками».