Коломойский рассказал, причастен ли он к проекту СК «Днепр-1»
Коломойский ответил на вопрос о возвращении в украинский футбол
Пока олигарх занимается другими делами
13 сентября 17:52
Игорь Коломойский / Фото: УНИАН
Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский в эфире шоу «Великий футбол» рассказал, собирается ли он возвращаться в украинский футбол.
– Вас не хватает украинскому футболу. Вы знаете, что когда были вы, Ярославский, Суркисы, Ахметов...
– Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать.
– Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?
– Пока я не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться.
Ранее Коломойский заявил, что никакого отношения к проекту СК «Днепр-1» он не имеет.
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