Коломойский ответил на вопрос о возвращении в украинский футбол

Игорь Коломойский / Фото: УНИАН

Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский в эфире шоу «Великий футбол» рассказал, собирается ли он возвращаться в украинский футбол.

– Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать.

– Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?

– Пока я не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться.