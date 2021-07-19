Костышин: «Президент «Колоса» потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков»
«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
Кариока вскоре прибудет в расположение команды
Фото: ФК Витебск
Полузащитник «Витебска» Диего Кариока станет игроком «Колоса».
Клуб из Ковалевки договорился о переходе 23-летнего игрока. Он играет на позиции вингера.
На его счету три мяча в 16 матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне. В «Колосе» он может заменить Дениса Антюха, который перешел в «Динамо».
Ранее команда усилилась тремя игроками.
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