Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован

«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника

Кариока вскоре прибудет в расположение команды
Футбол Украинская Премьер-лига
07:50
«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
Фото: ФК Витебск

Полузащитник «Витебска» Диего Кариока станет игроком «Колоса».

Клуб из Ковалевки договорился о переходе 23-летнего игрока. Он играет на позиции вингера.

На его счету три мяча в 16 матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне. В «Колосе» он может заменить Дениса Антюха, который перешел в «Динамо».

Ранее команда усилилась тремя игроками.

Источник: pressball.by Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Костышин: «Президент «Колоса» потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков»
Костышин: «Президент «Колоса» потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 июля 21:45
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 июля 17:10
«Колос» уверенно переиграл «Александрию», «Верес» уступил экс-конкуренту за выход в УПЛ
«Колос» уверенно переиграл «Александрию», «Верес» уступил экс-конкуренту за выход в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 21:41
«Колос» объявил о подписании Нуриева и еще двух игроков
«Колос» объявил о подписании Нуриева и еще двух игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 18:02
Нуриев сыграл первый матч за «Колос»
Нуриев сыграл первый матч за «Колос»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 16:58
Хлебас ушел из «Колоса»
Хлебас ушел из «Колоса»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июля 19:30

Новости: Футбол

Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»
Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»
Первая лига
08:50
«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
Премьер-Лига (Англия)
08:28
Йовичевич: «Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы»
Йовичевич: «Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы»
Украинская Премьер-лига
08:10
«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
Украинская Премьер-лига
07:50
Хочолава дебютировал за «Копенгаген»
Хочолава дебютировал за «Копенгаген»
В Европе
07:25
Де Дзерби: «Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для Берарди, Бога и Локателли»
Де Дзерби: «Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для Берарди, Бога и Локателли»
Украинская Премьер-лига
07:15
Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»
Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»
Премьер-Лига (Англия)
18 июля 22:35
Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
В Европе
18 июля 22:15
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
Украинская Премьер-лига
18 июля 22:10
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 13:23
1
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Все новости