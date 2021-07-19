«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника

Кариока вскоре прибудет в расположение команды

Фото: ФК Витебск

Полузащитник «Витебска» Диего Кариока станет игроком «Колоса».

Клуб из Ковалевки договорился о переходе 23-летнего игрока. Он играет на позиции вингера.

На его счету три мяча в 16 матчах чемпионата Беларуси в этом сезоне. В «Колосе» он может заменить Дениса Антюха, который перешел в «Динамо».

Ранее команда усилилась тремя игроками.