Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Колос» и «Заря» проявляют интерес к лучшему игроку УПЛ в марте

Хавбек «Львова» может перейти в команды из зоны еврокубков
Футбол Украинская Премьер-лига
21:47
«Колос» и «Заря» проявляют интерес к лучшему игроку УПЛ в марте
Шина / Фото: ФК Львов

«Заря» и «Колос» заинтересованы в переходе полузащитника «Львова» Шины, сообщает Tuttomercatoweb.

Источник информирует, что луганский клуб уже начала переговоры по бразильцу и уже шаге от подписания соглашения с игроком. Контракт Шины со львовским клубом рассчитан до 2023 года.

Лучший игрок УПЛ в марте в чемпионате Украины провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Напомним, что «Фенербахче» увеличил сумму трансфера Аллахьяра Сайядманеша в «Зарю».

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ФК Львов Заря Колос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
Футбол Украинская Премьер-лига
19:55
«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра
«Фенербахче» хочет получить от «Зари» 3,5 миллиона евро за Аллахьяра
Футбол Украинская Премьер-лига
14:31
«Заря» запланировала сборы в Турции
«Заря» запланировала сборы в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 17:27
Защитник сменил «Десну» на «Зарю»
Защитник сменил «Десну» на «Зарю»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 15:40
Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»
Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 13:24

Новости: Футбол

Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19
Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19
Чемпионат мира по футболу
23:04
В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
Премьер-Лига (Англия)
22:58
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Сабо: «Осуждать выбор Шевченко игроков на Евро-2020 мы не имеем права»
Сборная Украины
22:52
Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»
Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»
Евро-2020
22:51
Анчелотти: «Зидан проделывал фантастическую работу до конца»
Анчелотти: «Зидан проделывал фантастическую работу до конца»
Примерa (Испания)
22:46
«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
Премьер-Лига (Англия)
22:29
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
Примерa (Испания)
22:17
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
Украинская Премьер-лига
21:58
Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
В Европе
21:53
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости