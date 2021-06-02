«Колос» и «Заря» проявляют интерес к лучшему игроку УПЛ в марте

Хавбек «Львова» может перейти в команды из зоны еврокубков

Шина / Фото: ФК Львов

«Заря» и «Колос» заинтересованы в переходе полузащитника «Львова» Шины, сообщает Tuttomercatoweb.



Источник информирует, что луганский клуб уже начала переговоры по бразильцу и уже шаге от подписания соглашения с игроком. Контракт Шины со львовским клубом рассчитан до 2023 года.

Лучший игрок УПЛ в марте в чемпионате Украины провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Напомним, что «Фенербахче» увеличил сумму трансфера Аллахьяра Сайядманеша в «Зарю».