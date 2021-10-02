«Колос» минимально справился с «Черноморцем»
В матче десятого тура УПЛ «Колос» в Ковалевке принимал «Черноморец».
Хозяева открыли счет уже в первой 15-минутке благодаря красивому удару ножницами от Лысенко.
Вскоре Смирный эффектным ударом пяткой помог одесситам отыграться, но во втором тайме команда из Ковалевки дожала соперника, и Абнер забил победный мяч.
УПЛ, 10-й тур
«Колос» – «Черноморец» 2:1
Голы: Лысенко, 15, Абнер, 59 – Смирный, 29
«Колос»: Фесюн, Павловец, Сакив (Петров, 51), Черноморец, Новак, Задоя, Ильин, Костышин, Чурко (Ренан Абнер, 58), Лысенко (Сичинава, 58), Нуриев (Милько, 73).
«Черноморец»: Кучерук, Путря, Вантух, Дубко, Смирный, Михайленко, Авагимян (Брагару, 83), Мохаммед, Цитаишвили, Исаенко, Ванат (Бугай, 77).
Предупреждения: Павловец (16), Дубко (34), Смирный (82).
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