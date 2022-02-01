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«Колос» минимально уступил сербам в первом матче на сборе
Команда из Ковалевки подпортила себе настроение в начале пребывания в Турции
01 февраля 21:51
Фото - ФК Колос
В первом контрольном матче на турецком сборе «Колос» уступил «Раднику».
Судьбу встречи решил единственный гол ближе к концовке игры. Его автором стал Игньятович.
Отметим, что в матче принял участие полузащитник Андрей Тотовицкий. Он в январе усилил «Колос».
Контрольный матч
«Радник» – «Колос» 1:0
Гол: Игньятович, 72
«Колос»: Волынец (Фесюн, 46), Гарькавенко, Павловец (Новак, 46), Ставничий, Черноморец (Золотов, 46), Криворучко, Богданов (Ориховский, 46), Ильин (Диего, 46), Тотовицкий (Нуриев, 46) Ренан..
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