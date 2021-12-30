«Колос» объявил о переходе Ориховского и Тотовицкого

Команда усилила полузащиту

Фото: ФК Десна

«Колос» через свой сайт объявил о переходе двух полузащитников.

Новичками клуба стали Павел Ориховский и Андрей Тотовицкий. О сроках контракта не сообщается.

Ориховский первую часть сезона провел в «Рухе». На его счету шесть матчей и один ассист.

Тотовицкий покинул «Десну». В этом сезоне он провел 13 игр, забив три мяча и сделав три ассиста.

У обеих игроков завершились контракты со своими предыдущими командами.