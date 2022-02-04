«Колос» объявил об аренде двух игроков «Динамо»

Соглашения рассчитаны на год

Фото: ФК Динамо

«Колос» через свой сайт объявил об аренде двух игроков «Динамо».

Речь идет о защитнике Денисе Кузыке и форварде Евгении Исаенко. Соглашения с обоими рассчитано на один год.

Оба отыграли первую половину сезона в «Черноморце». На счету Кузыка 15 матчей, Исаенко отыграл 19 поединков, забив три мяча.

Исаенко в прошлом сезоне уже играл за «Колос», проведя 17 матчей в УПЛ и забив один гол.

Также «Колос» подпишет еще одного экс-динамовца.