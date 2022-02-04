Вингер, у которого не получилось в «Динамо», станет игроком «Колоса»
«Колос» объявил об аренде двух игроков «Динамо»
Соглашения рассчитаны на год
Фото: ФК Динамо
«Колос» через свой сайт объявил об аренде двух игроков «Динамо».
Речь идет о защитнике Денисе Кузыке и форварде Евгении Исаенко. Соглашения с обоими рассчитано на один год.
Оба отыграли первую половину сезона в «Черноморце». На счету Кузыка 15 матчей, Исаенко отыграл 19 поединков, забив три мяча.
Исаенко в прошлом сезоне уже играл за «Колос», проведя 17 матчей в УПЛ и забив один гол.
Также «Колос» подпишет еще одного экс-динамовца.
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