Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии
«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями
Ковалевский клуб будет усиливаться в это трансферное окно
08 января 10:05
Владислав Крейда / фото - ERR
«Колос» уже совершил два первых трансфера этого января. Состав команды пополнили Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский.
Ковалевский клуб также планирует усилить опорную зону эстонским хавбеком Владиславом Крейдой.
22-летний футболист выступает за таллинскую «Флору», и несмотря на наличие украинских корней, уже был заигран за взрослую сборную Эстонии.
«Колос» планирует взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. В текущей кампании Крейда выступает на правах аренды за шведский «Хельсингборг».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 250 тысяч евро.
Ранее Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков.
Комментарии 0