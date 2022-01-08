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«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями

Ковалевский клуб будет усиливаться в это трансферное окно
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 10:05
«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями
Владислав Крейда / фото - ERR

«Колос» уже совершил два первых трансфера этого января. Состав команды пополнили Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский.

Ковалевский клуб также планирует усилить опорную зону эстонским хавбеком Владиславом Крейдой.

22-летний футболист выступает за таллинскую «Флору», и несмотря на наличие украинских корней, уже был заигран за взрослую сборную Эстонии.

«Колос» планирует взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. В текущей кампании Крейда выступает на правах аренды за шведский «Хельсингборг».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 250 тысяч евро.

Ранее Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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