«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями

Ковалевский клуб будет усиливаться в это трансферное окно

Владислав Крейда / фото - ERR

«Колос» уже совершил два первых трансфера этого января. Состав команды пополнили Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский.

Ковалевский клуб также планирует усилить опорную зону эстонским хавбеком Владиславом Крейдой.

22-летний футболист выступает за таллинскую «Флору», и несмотря на наличие украинских корней, уже был заигран за взрослую сборную Эстонии.

«Колос» планирует взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. В текущей кампании Крейда выступает на правах аренды за шведский «Хельсингборг».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 250 тысяч евро.

Ранее Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков.