Михайленко сообщил, когда наступит ясность по поводу потенциального назначения в «Колос»
«Колос» пока не назначит нового тренера
Команду будет готовить ассистент экс-наставника
Фото: ФК Колос
«Колос» пока не назначит нового главного тренера.
В этом сезоне команду покинули Руслан Костышин и Сергей Кузнецов. На данный момент нового наставника назначать не будут. «Колос» сделал официальное заявление через свой сайт.
«Уважаемые болельщики. Чтобы прекратить спекуляции и сплетни относительно нового главного тренера нашего клубу, сообщаем:
«До ближайшего календарного матч против «Десны» (21 ноября) команду будет готовить Ярослав Вишняк; О назначении нового главного тренера ФК «Колос» будет сообщено на наших официальных источниках (сайт, соц.сети) дополнительно».
Сообщалось, что «Колос» вел переговоры с Дмитрием Михайленко и Романом Григорчуком.
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