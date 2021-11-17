«Колос» пока не назначит нового тренера

Команду будет готовить ассистент экс-наставника

Фото: ФК Колос

«Колос» пока не назначит нового главного тренера.

В этом сезоне команду покинули Руслан Костышин и Сергей Кузнецов. На данный момент нового наставника назначать не будут. «Колос» сделал официальное заявление через свой сайт.

«Уважаемые болельщики. Чтобы прекратить спекуляции и сплетни относительно нового главного тренера нашего клубу, сообщаем: «До ближайшего календарного матч против «Десны» (21 ноября) команду будет готовить Ярослав Вишняк; О назначении нового главного тренера ФК «Колос» будет сообщено на наших официальных источниках (сайт, соц.сети) дополнительно».

Сообщалось, что «Колос» вел переговоры с Дмитрием Михайленко и Романом Григорчуком.