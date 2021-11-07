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«Колос» после отставки тренера дал бой «Шахтеру», но не помешал «горнякам» догнать «Динамо»

«Оранжево-черные» сравнялись по очкам с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
18:52
«Колос» после отставки тренера дал бой «Шахтеру», но не помешал «горнякам» догнать «Динамо»
Фото - ФК Шахтер

В 14-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» в гостях переиграл «Колос».

«Горняки» забили с первых двух возникнувших моментов. Точные удары нанесли Матвиенко и Фернандо. Но еще до перерыва Ильин отквитал один мяч.

Перед матчем стало известно об отставке Сергея Кузнецова с должности и. о. главного тренера «Колоса». Но перестановки во главе команды не помешали должным образом настроиться на поединок.

Большую часть времени хозяева переигрывали соперника по количеству ударов. Однако гости куда лучше распорядились своими моментами. Забил Мудрик, поставив соперника в безвыходное положение.

«Шахтер» обошел «Динамо» в турнирной таблице по дополнительным показателям. «Колос» – в шаге от зоны переходных матчей.

УПЛ, 14 тур

«Колос» – «Шахтер» 1:3

Голы: Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

«Колос»: Волынец, Петров, Черноморец, Золотов (Ром, 83), Сакив (Ильин, 14), Задоя (Сичинава, 83), Милько, Чурко, Богданов, Новак, Лысенко (Ренан Абнер, 71).

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Витао (Кривцов, 67), Додо, Матвиенко, Алан Патрик, Марлос (Тете, 67), Соломон (Мудрик, 66), Маркос Антонио, Фернандо Педро (Дентиньо, 85), Бондаренко (Майкон, 75).

Предупреждения: Петров, Лысенко, Новак – Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Фернандо Педро

Сергей Стаднюк
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