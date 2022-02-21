Экс-игрок «Колоса» перешел в клуб Северной Македонии
«Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и ищет его по объявлению
Нашедшему аппарат обещают денежное вознаграждение
Фото - ФК Колос
Концерт в честь 10-летия ФК «Колос» состоялся 19 февраля. Во время празднования пресс-служба клуба потеряла связь со своим дроном.
Вечером следующего дня в своих соцсетях клуб разместил объявление о поиске аппарата. Нашедшему обещают денежное вознаграждение.
Ранее «Колос» расстался с двумя игроками.
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