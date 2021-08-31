«Колос» проведет два спарринга накануне матча с «Мариуполем»

Оба товарищеских матча состоятся в один день

Фото: ФК Колос

В рамках подготовки к 7-у туру УПЛ «Колос» проведет два товарищеских матча во время паузы на матчи сборных.



5 сентября «Колос» проведет два спарринга в один день: утром – со сборной Украины U-19, а вечером – с «Десной».

Ковалевцы проявляют интерес к нападающему «Львова» Ренану и еще двум потенциальным новичкам, которые могут дебютировать в контрольных играх. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.

Напомним, что стало известно, кто сменит Руслана Костышина у руля «Колоса».