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«Колос» проведет два спарринга накануне матча с «Мариуполем»

Оба товарищеских матча состоятся в один день
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
«Колос» проведет два спарринга накануне матча с «Мариуполем»
Фото: ФК Колос

В рамках подготовки к 7-у туру УПЛ «Колос» проведет два товарищеских матча во время паузы на матчи сборных.

5 сентября «Колос» проведет два спарринга в один день: утром – со сборной Украины U-19, а вечером – с «Десной».

Ковалевцы проявляют интерес к нападающему «Львова» Ренану и еще двум потенциальным новичкам, которые могут дебютировать в контрольных играх. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.

Напомним, что стало известно, кто сменит Руслана Костышина у руля «Колоса».

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Колос Десна

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