«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции

Три соперника уже известны

Фото: ФК Колос

«Колос» огласил свои планы при подготовке к весенней части сезона.

Команда отправится в Турцию в январе, где уже запланировала семь спаррингов. Три команды уже известны.

Это эстонская «Левадия», черногорский «Рудар» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны.

18 февраля команда вернется в Украину, где продолжит подготовку к сезону. 27 февраля «Колос» сыграет против «Руха» в 19-м туре.

«Колос» завершил осеннюю часть сезона 8-м в таблице УПЛ.

