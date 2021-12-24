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«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Три соперника уже известны
Фото: ФК Колос
«Колос» огласил свои планы при подготовке к весенней части сезона.
Команда отправится в Турцию в январе, где уже запланировала семь спаррингов. Три команды уже известны.
Это эстонская «Левадия», черногорский «Рудар» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны.
18 февраля команда вернется в Украину, где продолжит подготовку к сезону. 27 февраля «Колос» сыграет против «Руха» в 19-м туре.
«Колос» завершил осеннюю часть сезона 8-м в таблице УПЛ.
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