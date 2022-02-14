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«Колос» расстался с двумя игроками
Задоя и Данфа покинули команды
14 февраля 17:49
Фото: ФК Колос
«Колос» объявил о расставании с двумя игроками команды.
Клуб покинули полузащитники Евгений Задоя и Мамаду Данфа. С ними расторгли контракт по обоюдному согласию.
Данфа находился в расположении команды два с половиной года, сыграв в общей сложности 15 матчей и отличившись одним забитым мячом.
На счету Задои 134 матча за «Колос». В команде он с 2016-го года.
Ранее «Колос» арендовал двух игроков «Динамо».
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