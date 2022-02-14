«Колос» расстался с двумя игроками

Задоя и Данфа покинули команды

Фото: ФК Колос

«Колос» объявил о расставании с двумя игроками команды.

Клуб покинули полузащитники Евгений Задоя и Мамаду Данфа. С ними расторгли контракт по обоюдному согласию.

Данфа находился в расположении команды два с половиной года, сыграв в общей сложности 15 матчей и отличившись одним забитым мячом.

На счету Задои 134 матча за «Колос». В команде он с 2016-го года.

Ранее «Колос» арендовал двух игроков «Динамо».