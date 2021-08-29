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«Колос» уволил Костышина с поста главного тренера

Впрочем, он останется в структуре клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
13:21
«Колос» уволил Костышина с поста главного тренера
Фото: ФК Колос

«Колос» через свой сайт объявил об отставке главного тренера Руслана Костышина.

Утром 29 августа наставник написал заявление об увольнении. Президент клуба Андрей Засуха его принял, однако оставил Костышина в структуре клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе. В ближайшее время он будет проводить тренировки.

Накануне, «Колос» проиграл «Динамо», пропустив семь мячей.

Костышин возглавлял «Колос» с 2014 года.

Андрей Усмонов
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Колос Руслан Костышин

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