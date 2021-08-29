Луческу: «Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда»
«Колос» уволил Костышина с поста главного тренера
Впрочем, он останется в структуре клуба
Фото: ФК Колос
«Колос» через свой сайт объявил об отставке главного тренера Руслана Костышина.
Утром 29 августа наставник написал заявление об увольнении. Президент клуба Андрей Засуха его принял, однако оставил Костышина в структуре клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе. В ближайшее время он будет проводить тренировки.
Накануне, «Колос» проиграл «Динамо», пропустив семь мячей.
Костышин возглавлял «Колос» с 2014 года.
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