«Колос» в большинстве не смог дожать «Шахтер» в Лиге конференций

Ответный матч третьего раунда квалификации состоится в Казахстане через неделю

Фото - ФК Колос

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Колос» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером».

В первом тайме хозяева владели небольшим преимуществом по владению. Однако карагандинцы играли куда острее, создав больше опасных моментов у ворот соперника.

После перерыва подопечные Руслана Костышина выровняли игру и ближе к концовке игры были уже куда активнее гостей. А в одном из эпизодов Атанасковски еще и заработал второе предупреждение.

Далее игра проходила преимущественно на половине поля «Шахтера». Неплохие моменты имели Богданов и Ильин. Однако Шацкий был на высоте.

«Колос» в случае выхода в следующий раунд встретится с победителем пары «Спартак» Трнава – «Маккаби» Тель-Авив.

Лига конференций. Третий раунд квалификации, первый матч

«Колос» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан) 0:0

«Колос»: Волынец, Петров, Гавриш, Черноморец, Золотов, Задоя, Богданов, Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Сантос, Лысенко (Сичинава, 54).

«Шахтер»: Шацкий, Буйволов, Граф, Габышев (Кыбырай, 66), Атанасковски, Мавутор, Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 86), Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).

Богданов – Граф, Букорац, Атанасковски, Габышев