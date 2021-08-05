«Колос» в большинстве не смог дожать «Шахтер» в Лиге конференций
В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Колос» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером».
В первом тайме хозяева владели небольшим преимуществом по владению. Однако карагандинцы играли куда острее, создав больше опасных моментов у ворот соперника.
После перерыва подопечные Руслана Костышина выровняли игру и ближе к концовке игры были уже куда активнее гостей. А в одном из эпизодов Атанасковски еще и заработал второе предупреждение.
Далее игра проходила преимущественно на половине поля «Шахтера». Неплохие моменты имели Богданов и Ильин. Однако Шацкий был на высоте.
«Колос» в случае выхода в следующий раунд встретится с победителем пары «Спартак» Трнава – «Маккаби» Тель-Авив.
Лига конференций. Третий раунд квалификации, первый матч
«Колос» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан) 0:0
«Колос»: Волынец, Петров, Гавриш, Черноморец, Золотов, Задоя, Богданов, Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Сантос, Лысенко (Сичинава, 54).
«Шахтер»: Шацкий, Буйволов, Граф, Габышев (Кыбырай, 66), Атанасковски, Мавутор, Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 86), Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).Предупреждения: Богданов – Граф, Букорац, Атанасковски, Габышев