«Колос» в матче с «Ингульцом» добыл первую победу при Кузнецове

Для ковалевцев это лишь вторая «виктория» в сезоне

Фото - УПЛ

В восьмом туре украинской Премьер-лиги «Колос» на выезде переиграл «Ингулец».

Первый тайм остался за гостями. Уже на шестой минуте они заработали право на пенальти. Однако им не сумел успешно воспользоваться Петров.

Тем не менее, команда все же вышла вперед силами Черноморца. А на последних минутах игры все вопросы о победителе снял Чурко.

«Колос» на одно очко обошел конкурента в турнирной таблице благодаря второй победе в сезоне.

УПЛ, 8 тур

«Ингулец» – «Колос» 0:2

Голы: Черноморец, 25, Чурко, 90

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко (Мельничук, 82), Ковалев, Бен-Салем, Асмелаш, Коваленко (Стефен, 64), Бартулович (Коробенко, 74), Шарай (Головкин, 82), Запорожец, Полегенько, Ситало.

«Колос»: Фесюн, Гавриш, Черноморец, Золотов (Ром, 90), Петров, Богданов (Задоя, 68), Ильин, Милько (Нуриев, 90), Чурко, Ренан Абнер (Костышин, 72), Лысенко (Сичинава, 72).

Предупреждения: Опанасенко, Коробенко – Лысенко, Богданов, Золотов, Ром