«Колос» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Рухом»
Матч четвертого тура УПЛ «Колоса» с «Рухом» завершился ничьей 1:1.
В первом тайме коллективы создали несколько голевых моментов, один из которых завершился взятием ворот. После навеса Ориховского со штрафного Борячук расстрелял ворота Волынца с ближней дистанции.
После перерыва крайний защитник хозяев Ром сначала получил «горчичник», а через несколько минут увидел перед собой уже красную карточку.
В неполном составе «Колос» не зажался, а напротив – создал несколько опасных моментов. И если иногда помогал каркас ворот, либо же свои владения спасал Панькив, то вот с ударом Новака после неразберихи в штрафной голкипер справится не сумел.
На большее команд не хватило – коллективы разделили очки.
«Колос» с 5-ю очками после трех матчей располагается на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ, а «Рух» 1 – на 11-й строчке с 4-я пунктами.
УПЛ. 4-й тур
«Колос» – «Рух» 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: Новак, 65 – Борячук, 24
«Колос»: Волынец, Ром, Сакив, Гавриш, Новак, Сантос (Золотов, 60), Задоя (Нгамба, 56), Чурко, Костышин (Ильин, 46), Лысенко (Сичинава, 46), Нуриев (Милько, 26).
«Рух»: Панькив, Дидык, Гагун, Белый, Бойчук (Кузик, 83), Карасюк, Климчук, Федорчук, Мысык, Ориховский (Кухарук, 90), Борячук (Кондраков, 76).
Предупреждения: Ром (56), Сичинава (63), Нгамба (77), Дидык (81), Кондраков (87).
Удаление: Ром (59).
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