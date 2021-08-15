«Колос» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Рухом»

С середины второго тайма хозяева играли вдесятером

Фото: facebook.com/fckoloskovalivka

Матч четвертого тура УПЛ «Колоса» с «Рухом» завершился ничьей 1:1.



В первом тайме коллективы создали несколько голевых моментов, один из которых завершился взятием ворот. После навеса Ориховского со штрафного Борячук расстрелял ворота Волынца с ближней дистанции.

После перерыва крайний защитник хозяев Ром сначала получил «горчичник», а через несколько минут увидел перед собой уже красную карточку.





В неполном составе «Колос» не зажался, а напротив – создал несколько опасных моментов. И если иногда помогал каркас ворот, либо же свои владения спасал Панькив, то вот с ударом Новака после неразберихи в штрафной голкипер справится не сумел.

На большее команд не хватило – коллективы разделили очки.

«Колос» с 5-ю очками после трех матчей располагается на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ, а «Рух» 1 – на 11-й строчке с 4-я пунктами.

УПЛ. 4-й тур

«Колос» – «Рух» 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Новак, 65 – Борячук, 24

«Колос»: Волынец, Ром, Сакив, Гавриш, Новак, Сантос (Золотов, 60), Задоя (Нгамба, 56), Чурко, Костышин (Ильин, 46), Лысенко (Сичинава, 46), Нуриев (Милько, 26).

«Рух»: Панькив, Дидык, Гагун, Белый, Бойчук (Кузик, 83), Карасюк, Климчук, Федорчук, Мысык, Ориховский (Кухарук, 90), Борячук (Кондраков, 76).

Предупреждения: Ром (56), Сичинава (63), Нгамба (77), Дидык (81), Кондраков (87).

Удаление: Ром (59).