«Колос» вслед за «Ворсклой» вылетел из Лиги конференций

Команды отказались забивать с игры

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В матче квалификационного раунда Лиги конференций «Колос» из Ковалевки играл на выезде с карагандинским «Шахтером».

Уже в самом начале встречи украинский клуб мог выходить вперед, но Ника Сичинава не смог переправить мяч в пустые ворота.

«Шахтер» атаковал немного, и лишь с трудом сдерживал атаки «Колоса».

Команды так и не смогли решить исход противостояния в основное время и повторили результат первого матча – 0:0.

Игра перешла в экстратаймы, но и там команды не смогли выявить победителя и решили определить команду, которая пройдет дальше в серии послематчевых пенальти.

Удачливее в футбольной лотерее оказались казахи. Украинскую команду подвели вышедшие с замены Анатолий Нуриев и Вячеслав Чурко, и Александр Павловец, не забившие свои удары с точки.

«Шахтер» Караганда – «Колос» Ковалевка 0:0 (пен. 3:1)

«Шахтер»: Шацкий, Буйволов, Граф, Габышев (Назаренко, 60), Кыбырай (Ламанж, 89), Мавутор, Митошевич (Хозин, 89), Букорац, Рустемович, Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60).

«Колос»: Волынец, Новак, Черноморец, Павловец, Золотов, Богданов, Милько, Костышин (Нуриев, 88), Ильин, Сантос (Чурко, 60), Сичинава (Лысенко, 60).

Предупреждения: Букорац (35).