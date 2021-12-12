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«Колос» забил дважды после 88-й минуты и вырвал победу, уступая «Минаю» по ходу матча

Команде Вишняка помогли родные стены и пенальти
Футбол Украинская Премьер-лига
21:24
«Колос» забил дважды после 88-й минуты и вырвал победу, уступая «Минаю» по ходу матча
Фото - УПЛ

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Колос» в родных стенах одержал волевую победу над «Минаем».

Уже на старте матча фаворита удивил Вишневский. Форвард открыл счет во встрече.

После гола незначительное преимущество оставалось за хозяевами. И на последних минутах ковалевцы сумели сломить сопротивление соперника. Сначала пенальти реализовал Милько, затем вырвал победу Черноморец.

«Колос» опередил «Верес» в турнирной таблице. «Минай» остался в зоне вылета.

УПЛ, 18 тур

«Колос» – «Минай» 2:1

Голы: Милько, 88 (пен.), Черноморец, 90 – Вишневский, 11

«Колос»: Волынец, Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Ильин, Сантос, Богданов (Костышин, 77), Милько, Лысенко (Нуриев, 55), Сичинава (Ренан Абнер, 64).

«Минай»: Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш, Мякушко, Коваленко (Байдал, 83), Месхи, Петрусенко, Кулиев (Кобак, 83), Вишневский (Селезнев, 62).

Предупреждения: Ильин – Горин, Месхи, Кулиев, Коваленко, Кныш
Сергей Стаднюк
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