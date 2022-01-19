Колашинац покинул «Арсенал» и присоединился к «Марселю»

Босниец подписал контракт на 1,5 года

Фото: Sky Sports

Защитник Сеад Колашинац сменил клуб.

28-летний босниец покинул «Арсенал». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Новой командой игрока стал «Марсель». Он подписал соглашение на 1,5 года с опцией продления, сообщает сайт клуба.

«Арсенал» не рассчитывал на защитника, который провел лишь два матча в этом сезоне АПЛ. За лондонцев он выступал с 2019-го года.

Сообщалось, что «Марсель» получил бан от FIFA.