«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»
Колашинац покинул «Арсенал» и присоединился к «Марселю»
Босниец подписал контракт на 1,5 года
11:10
Фото: Sky Sports
Защитник Сеад Колашинац сменил клуб.
28-летний босниец покинул «Арсенал». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Новой командой игрока стал «Марсель». Он подписал соглашение на 1,5 года с опцией продления, сообщает сайт клуба.
«Арсенал» не рассчитывал на защитника, который провел лишь два матча в этом сезоне АПЛ. За лондонцев он выступал с 2019-го года.
Сообщалось, что «Марсель» получил бан от FIFA.
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