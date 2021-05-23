Сульшер общался с Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
Коман близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
«Дьяволы» готовы удовлетворить финансовые аппетиты француза
10:14
Кингсли Коман / фото - gettyimages
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Кингсли Комана как возможное усиление на новый сезон, сообщает Daily Mail.
Маникунианцы готовы платить 24-летнему французу 200 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне вингер провёл за «Баварию» 39 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 результативных действия.
Напомним, ранее сообщалось о возможном возвращении Роналду в стан «Манчестер Юнайтед».
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