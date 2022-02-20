Команда из Барселоны сделала подарок «Реалу», отобрав очки у «Севильи»

Андалусийцы отстали от мадридцев в борьбе за чемпионство

Фото - Эспаньол

В 25-м туре испанской Примеры «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом».

Проблемы в данном матче для андалусийцев начались еще в первом тайме. Вместо травмированного Антони Марсьяля пришлось выпускать Папу Гомеса.

Но, несмотря на кадровую потерю гости ушли на перерыв ведя в счете. Отличился Рафа Мир.

Однако в начале второго тайма Дардер выровнял положение. Кунде заработал второе предупреждение. В меньшинстве команда Хулена Лопетеги не сумела отыграться.

«Севилья» отстает от «Реала» в турнирной таблице на шесть очков. «Эспаньол» остался 14-м.

Примера, 25 тур

«Эспаньол» – «Севилья» 1:1

Голы: Рафа Мир, 36 – Дардер, 50

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль (Морон, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 72), Дардер, Баре, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88), де Томас.

«Севилья»: Буну, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Дилэйни, Жордан (Ракитич, 56), Корона (Навас, 71), Окампос, Марсьяль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71)

Предупреждения: де Томас, Пуадо, Баре, Алеиш Видаль – Аугустинссон, Корона, Кунде, Окампос

Кунде