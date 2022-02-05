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Команда из зоны вылета помешала «Униону» войти в тройку Бундеслиги
«Аугсбург» уверенно обыграл столичный клуб
05 февраля 19:48
Фото: flashscore.com.uaВ рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Унион» Берлин и «Аугсбург». В целом, игра была равной, но матч завершился победой «фуггеров» 2:0.
После сегодняшней встречи берлинцы вполне могли претендовать на промежуточное третье место, но сейчас идут четвертыми. «Лейпциг», в случае победы над «Баварией», лишь сравняется с ними по очкам.
Бундеслига. 21-ый тур:
«Аугсбург» – «Унион» Берлин 2:0
Голы: Грегорич, 16, Хан, 59
«Аугсбург»: Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 80), Хан (Саренрен Базее, 87), Дорш, Майер (Моравек, 87), Варгас (Удуохай, 80), Грегорич, Нидерлехнер (Зекири, 74)
«Унион» Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Эндо, 75), Баумгартль, Гиссельманн (Очипка, 75), Харагути (Озтуналы, 61), Хедира, Фогльзаммер (Михель, 61), Беккер, Авонийи (Беренс, 75)
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