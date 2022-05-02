Команда Кочергіна та Шкуріна виграла у «Леха» Кендзьори в фіналі кубка Польщі

Але екс-гравці УПЛ так і не зіграли

Фото: twitter.com/Rakow1921

У фіналі кубка Польщі «Ракув» Владислава Кочергіна та Іллі Шкуріна обіграв «Лех» Томаша Кендзьори з рахунком 3:1.



Зазначимо, що жоден з колишніх гравців Української прем’єр ліги у матчі не зіграв. Кендзьора та Кочергін весь матч провели у запасі, а Шкурін навіть не напав у заявку.

У першому таймі «Ракув» забив два м'ячі після точних ударів Владиславса Гутковскіса та Матеуша Вдовяка.

Після перерви Жоау Педру Амарал скоротив відставання «Леха», але на 76-й хвилині Іві Лопес встановив кінцевий рахунок.

Нагадаємо, раніше президент «Краковії» розкритикував гру Євгена Коноплянки.