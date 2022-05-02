Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Команда Кочергіна та Шкуріна виграла у «Леха» Кендзьори в фіналі кубка Польщі
Але екс-гравці УПЛ так і не зіграли
19:44
Фото: twitter.com/Rakow1921
У фіналі кубка Польщі «Ракув» Владислава Кочергіна та Іллі Шкуріна обіграв «Лех» Томаша Кендзьори з рахунком 3:1.
Зазначимо, що жоден з колишніх гравців Української прем’єр ліги у матчі не зіграв. Кендзьора та Кочергін весь матч провели у запасі, а Шкурін навіть не напав у заявку.
У першому таймі «Ракув» забив два м'ячі після точних ударів Владиславса Гутковскіса та Матеуша Вдовяка.
Після перерви Жоау Педру Амарал скоротив відставання «Леха», але на 76-й хвилині Іві Лопес встановив кінцевий рахунок.
Нагадаємо, раніше президент «Краковії» розкритикував гру Євгена Коноплянки.
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