Команда Тухеля затормозила. У «Челси» лишь одна победа в последних пяти матчах

На этот раз «синие» потеряли очки с «Вулверхэмптоном»

Мэйсон Маунт / Фото: Getty Images

Лондонский «Челси» добыл лишь одну победу в последних пяти матчах.

В последнем, 18-м, туре АПЛ «Челси» поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).

До этого «синие» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), в ЛЧ с «Зенитом» (3:3), проиграли «Вест Хэму» (2:3) в АПЛ и победили лишь однажды – «Лидс» (3:2) в чемпионате Англии.

Отметим, что «Челси» просил перенести матч с «Вулверхэмптоном» в АПЛ из-за ситуации с ковидом в клубе, но АПЛ отказала.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель был очень недоволен таким решением лиги.